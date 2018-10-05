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سمير فرج: رأس العش أول معركة قتل فيها الجندي المصري بعد النكسة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إن معركة رأس العش أول معركة حقيقية قاتل فيها الجندي المصري، وكان النصر الأول بعد هزيمة 1967.

وأضاف سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، أن الجنود المصريين تواجدوا طيلة الـ 24 ساعة على القناة حاملين أسلحتهم حتى لا يمر قوات العدو الإسرائيلي.

وأشار اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إلى أن الجنود المصريين لم يحاربوا في عام 1967، وفي معركة رأس العش التي استمرت 7 ساعات ودافع عنها 30 عسكري مصري بعد هجوم سارية دبابات ومشاة ميكانيكي من العدو الإسرائيلي، ونجحوا في حماية بورفؤاد من دخول القوات الإسرائيلية إليها.

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