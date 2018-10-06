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فن

رويدا عطية تستعرض حملها: هيا نلعب.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة السورية رويدا عطية مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيها تستعرض حملها في الشهر الأخير لها، إذ تنتظر أن تضع أول مولود لها التي استقرت على اسم «زين» ليكون اسمه.

وبدت رويدا عطية في الفيديو وكأنها تداعب ابنها الأول بإشارات على بطنها الممتلئة، وعلقت على الفيديو قائلة: «هيا نلعب»، في إشارة حب إلى ابنها قبل وضعه وقدومه إلى الدنيا.

يذكر أن آخر أعمال رويدا عطية كان أغنيتها "الله مع قلبي"، التي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات: فراس جبران، وألحان وتوزيع: حسام الصعبي، وإشراف: سمير المولى.



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