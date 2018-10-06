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أخبار العالم

العراق: انفجار سيارة مفخخة قرب محل للصرافة وسط الفلوجة وإصابة شرطي بجروح

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي ،اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الفلوجة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " سيارة مفخخة كانت بالقرب من محال للصرافة في الفلوجة، انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح ".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن مدينة الفلوجة تتمتع باستقرار أمني بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة توقع خسائر بشرية واضرارا مادية في بعض الأحيان".

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