الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر تتداول سيرته الشعوب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جميع شعوب العالم تمر بأيام ليست كغيرها، يحيط بها المجد وتحمل من خلالها للأمة رسالة متجددة بالأمل والثقة.



وتابع الرئيس "السيسي" خلال كلمته بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، إنه في يوم السادس من أكتوبر عام 1973 أحد تلك الأيام، التي بذلت فيها أمتنا المصرية جهدًا يفوق الطاقة، وأثبت فيها الجيش المصري مقدرة قوية، وقدم فيها الشعب عطاء يفوق كل تصور، الأمر الذي تكلل بالنصر الخالد الذي تتداول سيرته الشعوب.

