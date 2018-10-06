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محافظات

محافظ دمياط تحتفل بالذكرى 45 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:32 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
زينب الزغبي
احتفلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالذكرى 45 لانتصارات السادس من أكتوبر.

ووضعت محافظ دمياط إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.

كما قامت فرقة الموسيقى العسكرية بعزف السلام الجمهوري وسلام الشهيد وعدد من المقطوعات الموسيقية للأغاني الوطنية، وخلال الاحتفال أكدت محافظ دمياط أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، تعبيرًا عن الإرادة ورمزًا للصمود والتحدي، حينما عبر الجندي المصري قناة السويس محطمًا خط بارليف حتى تحقق النصر المظفر على العدو الإسرائيلي.

ودعت محافظ دمياط، للشهداء بأن يسكنهم الله فسيح جناته ولمصرنا العزيزة بالأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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