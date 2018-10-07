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حكايات أغاني أكتوبر.. رايات النصر تم تسجيلها قبل الحرب بعام وأهداها يوسف شاهين للإذاعة.. العندليب يغني عاش اللي قال متأثرا بمقال هيكل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شريفة فاضل تغني لابنها بعد 3 أشهر من استشهاده 
سمينا وعدينا الوحيدة التي تؤرخ بأن الحرب وقعت في شهر رمضان المبارك 

لكل أغنية قصة، ولكن لأغاني حرب أكتوبر 1973 المجيدة، قصص راسخة وكواليس لاتُنسى، حُفظت في الذاكرة مثلما حُفظت كلمات تلك الأغاني. 

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي كواليس أبرز أغاني حرب أكتوبر 1973.

رايات النصر:
«رايحين رايحين .. شايلين فى ايدنا السلاح .. راجعين راجعين .. رافعين رايات النصر .. سالمين سالمين .. حالفين بعهد الله .. نادرين نادرين .. واهبين حياتنا لمصر .. باسمك يا بلدي......حلفنا يا بلدى .. جيشك وشعبك يرد التحدى»، هكذا تقول كلمات أغنيات «رايات النصر»، التي يتم اذاعتها منذ حرب أكتوبر 1973، وبالتزامن مع كل ذكرى له.

لا يعلم الكثيرون أن الأغنية الأشهر لانتصارات أكتوبر، تمت كتابتها قبل عام من العبور، وبالتحديد عام 1972، لتكون أغنية فيلم «العصفور» للمخرج الراحل يوسف شاهين، والتي ظلت محفوظة في الأدراج حتى إندلاع الحرب، فقام يوسف شاهين بإهداءها للإذاعة بعد العبور، وهي من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل، ألحان: إسماعيل الملحن، غناء: كورال.



سمينا وعدينا:
وهي الأغنية الوحيدة التي تؤرخ بأن حرب أكتوبر 1973 وقعت في شهر رمضان المبارك، فتقول كلمات الأغنية: «سمينا و عدينا و ايد المولى ساعدتنا .. جمعنا كل قوتنا و ساندتنا عروبتنا .. و سمّينا و عدّينا و إيد المولى ساعدتنا .. سمّينا و عدّينا شقينا طريق النصر .. وإيد المولى ساعدتنا رجّعنا ابتسامة مصر .. خيوط الفجر بتنوّر و كل الشعب بيكّبر .. و فى رمضان و بالإيمان أراضينا بتتحرّر».

الأغنية من كلمات الشاعرة: علية الجعّار، و من الحان: عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد.



أم البطل:
وتعد أغنية "أم البطل" ذات طابع خاص بين الأغاني الوطنية التي رصدت انتصار أكتوبر 1973، إذ سارعت الفنانة شريفة فاضل بالتواصل مع صديقتها الشاعرة (نبيلة قنديل) لكتابة كلمات أغنية تتناسب مع أم فقدت ابنها في الحرب، وهو ما مرت به شريفة فاضل بالفعل.

وبعد 3 أشهر من استشهاد ابن شريفة فاضل في حرب أكتوبر، غنت أمه له هذه الكلمات: «ابنى حبيبى يا نور عينى .. بيضربوا بيك المثل .. كل الحبايب بتهنينى .. طبعا منا انا ام البطل .. يا مصر ولدى الحر .. اتربى وشبع من خيرك .. اتقوى من عظمه شمسك .. اتعلم على ايد احرارك .. اتسلح بايمانه واسمك .. شد الرحال .. شق الرمال .. هد الجبال .. عدى المحال .. زرع العلم .. طرح الامل .. وبقيت انا .. ام البطل».



العندليب عبد الحليم حافظ ومقال هيكل:
بعد حرب أكتوبر المجيدة كان العندليب عبد الحليم حافظ يُطالع الصحف في الصباح كعادته، فوقعت عيناه على مقال للكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فتأثر به العندليب كثيرًا، فقرر أن يغني أغنية «عاش اللي قال»، التي كتبها الشاعر: محمد حمزة، ولحنها الموسيقار: بليغ حمدي.

وعلى الرغم من مرض العندليب، قرر أن يغني أغنية أخرى إلى سيناء، فتواصل هاتفيًا مع صديقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي كتب له كلمات أغنية «صباح الخير يا سينا»، ولحنها: كمال الطويل.

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