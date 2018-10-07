جمارك أرقين تحبط 4 محاولات لتهريب أدوية

أحبطت جمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البري بين مصر والسودان، 4 محاولات تهريب جمركية لكمية أدوية بالمخالفة لأحكام القانون .





المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم، واشتبه مسئول الضبط الجمركي في الراكب ع. إ. ح سوداني الجنسية، حيث ظهرت عليه علامات القلق عند إنزال أمتعته الشخصية، وبتشكيل لجنة وتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية تبين وجود 28 ألفا و500 كبسولة ليبراكس، و950 علبة مرهم بيتاديرم و950 علبة كريم بيتاديرم، مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.





وضبطت المحاولات الثلاثة الأخرى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم، تم الاشتباه في 3 ركاب سودانيين مغادرين للخرطوم، وبتفتيشهم تبين وجود 167 علبة كريم ميلانو، و13800 كبسولة ليبراكس مخبأة داخل أمتعتهم الشخصية.



