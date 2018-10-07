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اقتصاد

منيع: 1.6 مليار جنيه استثمارات مشروعات الطرق بـ6 أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن جهاز المدينة بدأ في تنفيذ خطة لتطوير وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وأوضح أن ذلك يتم ذلك بالتوازى مع مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية الجارى تنفيذها بالمدينة، ويشمل التطوير إزالة الأجزاء المتهالكة بالطبقة الرابطة للأسفلت، وتأهيل السن واستكماله، وإعادة رصف أجزاء الطبقة الرابطة، وتنفيذ البردورات، وتنفيذ الطبقة السطحية لكامل الطرق، والتبليطات للأرصفة بالإنترلوك، وتنفيذ عدد من المطبات من البازلت.

وأشار منيع، إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة تقديرية 817 مليون جنيه، وتشمل، تطوير الأحياء السكنية من (1 - 5)، وتطوير المنطقة الصناعية (1 – 3)، وتطوير المجاورتين (13 - 14) بمنطقة غرب سوميد، وتطوير الطرق بالتوسعات الشرقية، وتطوير منطقة إسكان الشركات بالتوسعات الشمالية، ورصف طرق منطقة 2000 قطعة بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية، وتطوير الطريق الشمالى، وتم طرح باقى المشروعات بالأحياء السكنية ضمن خطة التنمية بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه، بخلاف مشروعات جارٍ إعداد مستندات الطرح لها.

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