المصريون يدعمون #محمد_صلاح قبل مباراة مانشستر سيتى

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حملة لدعم اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعد الهجوم العنيف الذي واجهه صلاح قبل مباراة اليوم أمام مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى بسبب تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة.



وتصدر هاشتاج "ادعم محمد صلاح" محركات البحث عبر تويتر، وغرد الآلاف داعمين صلاح عبر الهاشتاج ليكون الأول متصدرا تويتر.



ويصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه فريق مانشستر سيتي فى المباراة المقرر لها أن تقام اليوم الأحد في الخامسة والنصف مساءً باستاد الإنفيلد في إطار الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

