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أخبار العالم

أول تعليق من أردوغان على اختفاء السعودي جمال خاشقجي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:25 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رحيم يسري
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على واقعة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، قائلا، إن اختفاء خاشقجي في تركيا أمر محزن، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أردوغان خلال خطاب أمام حزب العدالة والتنمية، أنه في انتظار نتيجة التحقيق بشأن خاشقجي، مؤكدا أنه يتابع القضية بنفسه وسيتم إعلان نتائج التحقيقات مهما كانت.

وتابع: "ما زلت أحسن النية في توقعاتي.. بإذن الله لن نواجه حالة لا نرغب بها"، مضيفا أنه يجرى التحقق من عمليات الدخول إلى القنصلية السعودية والخروج منها ونسعى للتوصل إلى نتيجة بسرعة.

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