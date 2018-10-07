تحرير طفل خطفه تشكيل عصابي وطلب فدية مليوني جنيه بسوهاج.. فيديو

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا وسوهاج وقوات الأمن المركزى فى ضبط عناصر تشكيل عصابى قام بخطف أحد الأطفال وإعادته لأهليته بعد دفع فدية مالية، ومصرع أحدهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.



جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية لكشف غموض وملابسات وضبط مرتكبى واقعة بلاغ المواطن "عبود ع.أ" 49 سنة مقاول مقيم دار السلام سوهاج ، باختطاف حفيده "هشام" أثناء لهوه أمام منزله بذات الناحية ، وتلقيه اتصالًا تليفونيًا من أحد الأشخاص "مجهول" وطلب مبلغ مليوني جنيه مقابل إعادة الطفل.



تم تشكيل فريق مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديريتى أمن سوهاج وقنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة .. وهم كل من "إكرامى ع.أ" 32 سنة مقيم قرية العمارين –بدائرة مركز دشنا بقنا ، مطلوب ضبطه فى القضية رقم 19736 لسنة 2017 جنايات مركز نجع حمادى "سرقة وسلاح" ، والقضية رقم 474/2017 جنايات مركز نجع حمادى "استدراج وحجز وشروع فى قتل" - وسبق اتهامه فى خمس قضايا(2 جناية خطف بمركز قنا– 3 جنايات سرقة بالإكراه بمركز نجع حمادى )، و"محمد ح.ع" 37 سنة مزارع ومقيم بدائرة مركز دار السلام ، سبق اتهامه فى عدد من القضايا، و"محمود م.م" 34 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز دار السلام، و"محمد ع.ر" 34 سنة مزارع ومقيم بدائرة مركز دار السلام ، سبق اتهامه فى عدد من القضايا.



عقب تقنين الإجراءات تم الإعداد لحملة أمنية مُكبرة من قطاع الأمن العام ومديريتى أمن قنا وسوهاج مدعومة بقوات من الأمن المركزى استهدفت ضبط المذكورين حيث أمكن ضبط (الثانى) و(الثالث) بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الباقين باستخدام سيارة سوزوكى "فان" يعمل عليها الثالث كسائق بقصد الحصول على مبلغ الفدية لعلم الثانى "تربطه علاقة جيرة بجد الطفل المختطف" بثرائه ، حيث استعان المتهمان الأول والثالث بباقى المتهمين وتمكنوا من اختطاف الطفل وقاموا بتسليمه للأول الذى احتجزه بمسكنه بدائرة مركز دشنا بقنا وساوم أهليته على إعادته حيث تحصل منهم على مبلغ (240) ألف جنيه وسلمهم الطفل.



وحال استهداف القوات للمتهم الأول حال اختبائه بأحد الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، استشعر بقدوم القوات فقام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات التى قامت بدورها الأمنى بمحاصرة المنطقة وبادلته إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت القوات من السيطرة على الموقف ، أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وخزينتين بهما 10 طلقات) وعُثر بمسكنه على مبلغ (9200) جنيه متبق من مبلغ الفدية التى تحصل عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الرابع.

