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منوعات

شركة أمريكية تنشر أول صورة للنجم جيسون موموا في فيلمه الجديد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت شركة "وارنر برازر" الأمريكية للإنتاج السينمائى النقاب عن أول صورة للنجم جيسون موموا مرتديا الزي المميز للبطل العبقرى "أكوامان" الذى يجسده النجم الأمريكى فى فيلمه الكوميدى الجديد.

تدور قصة الفيلم حول رجل قوى بشكل استثنائى يمكنه التواصل مع مخلوقات بحرية، وتم إخراجه من قبل المخرج جيمس وان، ومن المقرر ان يتم عرض الفيلم بدور العرض يوم 21 ديسمبر القادم .

وتكشف قصة الفيلم - الذى يشارك فى بطولته النجمة نيكول كيدمان - سعى بطل الفيلم ليصبح ملكا على المملكة الصغيرة التى أسسها..وتظهر الصورة التى أطلقتها الشركة بطل الفيلم واقفا على صخرة أمام شلال، حاملا سيفا، مرتديا قميصا برتقاليا، فضلا عن أحذية وقفازات متميزة .

شارك النجم جيسون موموا فى السابق فى تجسيد دور باتمان، "فجر العدالة".. كما شارك فى عدد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "لعبة العروش"، "الطريق الأحمر".

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