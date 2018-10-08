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الصحة: مليون متردد على مبادرة علاج فيروس سي خلال 5 أيام..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء مجدي
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة،أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من قوائم الإنتظار والتى تتضمن 17 ألف مريض وذلك خلال شهرين ويتم إستكمال المرحلة الثانية حاليًا.

وأضاف:"نعمل على منع تراكم قوائم انتظار جديدة فكل من يسجل يتلقى الخدمة".

ونوه "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"،اليوم الإثنين،إلى أنه تم البدء فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية؛حيثُ وصل عدد المترددين على هذه المبادرة إلى مليون مواطن خلال 5 أيام عمل من المبادرة فى 9 محافظات.

وأشار"متحدث الصحة"إلى أنه تم زيادة عدد نقاط الكشف عن الأمراض بالمحافظات،مضيفًا أنه يزداد الإقبال على المبادرة يومًا بعد يوم.

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