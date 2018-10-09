عاطف نصحي: المنصورة قادم وهدفنا الصعود إلى الممتاز .. فيديو

أكد عاطف نصحي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي المنصورة، أن ناديه قادر على الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.



وقال عاطف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "بقالي 3 سنين في المنصورة بعد الانضمام إليه".



وتابع: "أهم حاجة عندنا نصعد للدوري الممتاز، نسير بشكل جيد في المباريات، ان شاء الله المنصورة قادم للممتاز".