السياحة: استرداد أموال منفذي برامج الحج الزائدة ببنك الرياض

أخطرت غرفة الشركات السياحية أعضاءها بأن بعض منفذي برامج الحج أودعوا مبالغ زائدة في الحساب الخاص بهم ببنك الرياض على المسار الإلكتروني، وذلك إيماء إلى الآلية التي تم تطبيقها على المسار الإلكتروني لموسم الحج الماضي 1439 هـ بالسداد الالكتروني لقيمة خدمات الإسكان وشيكات النقل.



وأوضحت الغرفة في إخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه حرصا على مصالح الشركات السياحية تم التواصل مع الجهات السعودية المعنية لاسترداد هذه المبالغ للشركات، مطالبة الشركات التي لديها مبالغ متبقية في حسابها علي المسار وترغب في استردادها مخاطبة الغرفة.



وأهابت الغرفة بمراعاة الدقة والوضوح في البيانات المرسلة والافادة بحساب الشركة بالدولار إن وجد وذلك حرصا على عدم تعطيل تحويل الأموال.



وأشارت إلي حال عدم تقدم الشركة بطلب التحويل فان مكتب الوكلاء الموحد أفاد بأن الرصيد سوف يظل كما هو في حساب الشركة على المسار ببنك الرياض للعام المقبل.