إحصاء كندا: 18% من سكان مونتريال يتحدثون العربية

تحوَّلت اللغة العربية إلى أكثر اللغات غير الرسمية تحدثًا في كندا؛ بحسب مركز "ستاتستيك كندا" أو "إحصاء كندا".





وذكر موقع "موند أفريك" الفرنسي، أن العربية هي أكثر اللغات غير الرسمية تحدثا في كندا، مشيرة إلى أن 8 مهاجرين من أصل 10 يصلون إلى كندا لا يتحدثون الفرنسية أو الإنجليزية، اللغتان الرسميتان في كندا، وفق رئيس قسم الإحصاء اللغوي في المركز.





وبحسب البيانات، فإن 14% من سكان مدينة مونتريال واحدة من أكبر المدن الكندية، أي أكثر من 181 ألف مواطن، يتحدثون اللغة العربية كلغة أساسية، موضحة أن المتحدثين بالعربية في المدينة زادوا بنسبة 30% خلال الـ5 سنوات الأخيرة.





ورصد المركز وجود 140 لغة غير اللغتين الرسميتين، يتحدث بها المقيمون في كندا.





وكشفت الإحصاءات عن أن المتحدثين بلغات رسمية في كندا، يفوقون عدد المتحدثين بالفرنسية في كندا.



