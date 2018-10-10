اكتمال معسكر منتخب مصر بانضمام محمد صلاح وأحمد حجازي

اكتملت صفوف المنتخب الوطني صباح اليوم بإنضمام محمد صلاح نجم الفريق إلى صفوفه، كما سبقه في الوصول أحمد حجازي ، حيث سمح لهما خافيير أجيري المدير الفني بمزيد من الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذله صلاح في مباراة فريقه ليفربول الأخيرة أمام مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي ، وحجازي نظرا لكونه خارج قائمة مباراة سوازيلاند يوم الجمعة المقبل.



وقد انضم صلاح فور وصوله إلى التدريبات الخفيفة التي أجراها بعض اللاعبين بصالة الجيمانزيوم بمقر الإقامة، فيما يؤدي الفريق ككل تدريباته المسائية اليوم بشكل مغلق بعيدا عن الأعين حسب تعليمات الجهاز الفني.



ويتبقى تدريب أخير سيؤديه الفريق في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب ستاد السلام الذي سيحتضن مباراة مصر وسوازيلاند في السابعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة.