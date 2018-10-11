إعصار مدمر يضرب شرق الهند بقوة .. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد الآثار المدمرة التي خلفها إعصار شديد ضرب شرق الهند.



وتسبب الإعصار في ترك ثلاثمائة ألف فرد لمنازلهم خوفا على حياتهم.



ورافق الإعصار أمطار غزيرة ورياح شديدة أدت إلى اقتلاع الأشجار والمنازل من أماكنها، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي وعرقلة حركة المرور وإلغاء الرحلات الجوية.

