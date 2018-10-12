وليد أزارو وكوليبالي يرافقان بعثة الأهلي في الجزائر

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أنه تقرر أن يرافق الثنائي المغربي وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي، بعثة الفريق في رحلة الجزائر والمحدد لها 21 أكتوبر الجاري لمواجهة وفاق سطيف، المقرر إقامتها 23 من الشهر ذاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأشار يوسف،إلى أن اللاعبين سيعودان للقاهرة؛ للانتظام في تدريبات الفريق و السفر مع البعثة إلى الجزائر بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا 2019، حيث يجري التنسيق معهما لتحديد موعد عودتهما إلى القاهرة.



يذكر أن المغربي وليد أزارو انضم إلى معسكر منتخب بلاده؛ لخوض مباراتي جزر القمر في حين يتواجد كوليبالي مع منتخب مالي لخوض مباراتي بوروندي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون 2019.