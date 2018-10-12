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رياضة

أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يسرى غازى
يقف التاريخ فى جانب منتخب مصر الوطنى الأول قبل مواجهة نظيره منتخب سوازيلاند الليلة على ملعب استاد السلام فى إطار الجولة الثالثة بتصفيات امم افريقيا فى الكاميرون 2019.

ولم يسبق لمنتخب الفراعنة الكبار أن التقى نظيره منتخب سوازيلاند رسميا سواء فى تصفيات امم افريقيا أو تصفيات المونديال إلا أن لقاء وديا جمع بينهما يوم 22 مارس عام 2013 بمباراة ودية تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى فى إطار تصفيات كأس العالم بالبرازيل 2014.

ونجح منتخب مصر في سحق منتخب سوازيلاند بنتيجة 10-صفر في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لمواجهة زيمبابوي في الجولة الثالثة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم البرازيل 2014.

أحرز أهداف منتخب مصر العشرة كل من : محمد صلاح هدفين واحمد عيد عبدالملك هدفين واحمد حسن مكى هدفين وأحمد جعفر هدفين ومحمد ابراهيم وأحمد حمودى كل منهما هدف.

يذكر أن المنتخب الأول تلقى خسارة أمام تونس فى الجولة الأولى بهدف دون رد فيما اكتسح نظيره منتخب النيجر فى الجولة الثانية بستة أهداف نظيفة.

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