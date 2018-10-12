محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير شارع خالد بن الوليد السياحي..صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقد خلالها سير أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر، حيث يجرى حاليًا تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة من الناحيتين الشرقية والغربية والجزيرة الوسطى بطول الشارع.





من جانبه، أكد المهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وأنه جارى استكمال أعمال التشجير بطول الشارع لإضافة اللمسة الجمالية على واحد من أهم الشوارع السياحية بالمدينة.





ونوه مسئول المشروعات،إلى أنه تم الانتهاء من رفع غرف التفتيش والمطابق الخاصة بالمرافق بعد وضع الطبقة السطحية للشارع تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية ورصف الشارع، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق مع ادارة المرور لتحديد أماكن الاتاحات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة لعبور الشارع بأمان، وذلك فى اطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة.





رافق محافظ الأقصر خلال جولته بشارع خالد بن الوليد، كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والعميد محمد صلاح مدير ادارة المرور، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدية للشئون الهندسية والميدانية.