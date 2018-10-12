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فن

وصول جثمان غنوة شقيقة أنغام إلى المستشفى الجوي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:14 م
غنوة محمد علي سليمان
غنوة محمد علي سليمان
سعيد فراج
أكد عدد من أصدقاء الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان (شقيقة الفنانة أنغام)، أن الأخيرة توفيت إثر حادث سير تعرضت له، وتم نقلها على إثره للمستشفى الجوي، ولازال يمكث جثمان الفقيدة بالمستشفى إلى الآن، يتوافد أصدقائها على المستشفى لوداعها. 

وقد رحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء. 

يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغاني مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.

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