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حوادث

السيطرة على حريق التهم مخزن ملابس تابع لدار أيتام بمدينة نصر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:22 م
الدفاع المدني
الدفاع المدني
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزن ملابس تابع لدار أيتام بمدينة نصر .

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن جمع الملابس الخاص بدار أيتام بمدينة نصر

وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد للدار بعد أن تم إخلاؤها من القاطنين ودون أى إصابات .

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