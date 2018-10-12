تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزن ملابس تابع لدار أيتام بمدينة نصر .



وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن جمع الملابس الخاص بدار أيتام بمدينة نصر



وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد للدار بعد أن تم إخلاؤها من القاطنين ودون أى إصابات .