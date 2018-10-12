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رياضة

غدًا.. وزارة الرياضة تطلق فعاليات الملتقى الأول لشباب مصر والسودان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق غدًا السبت في الخامسة مساءً، فعاليات الملتقى الأول لشباب مصر والسودان، والذي يحمل شعار "وحدة وادي النيل - رؤية مستقبلية"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وذلك في حضور نخبة من السفراء والسياسيين من البلدين على رأسهم النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار الثقافي السوداني، والسفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، بجانب وفد ممثل الاتحاد الوطني للشباب السوداني يترأسه عماد عبد الجليل النجار.

يبدأ الحفل بالسلام الوطني للدولتين، بمشاركة 100 شاب مصري سوداني، وتستمر الفعاليات على مدار أربعة أيام يتم خلالها مناقشة عدة ندوات وورش عمل، يعقب الحفل لقاء مفتوح عن وحدة وادي النيل يلقيها الدكتور محمد عوض خير، رئيس جمعية دنقال للثقافة والتراث، والدكتور مسعد هركي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتنمية، والدكتور مسعد عويس، رئيس أمناء مبادرة مجلس القيادات الشبابية لوادي النيل.

يهدف الملتقى - الذي ينفذ خلال الفترة من 13 حتى 17 من شهر أكتوبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي - إلى تأكيد العلاقات بين البلدين والتاريخ المشترك، ومحاولة الدمج بين أبناء وادي النيل والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائي، ترسيخ الثوابت التاريخية بين البلدين وإحياء مفاهيم التكامل بين شباب وادي النيل. يتضمن الملتقي ورش عمل، محاضرات وزيارات ميدانية والتي تهدف للخروج بتوصيات يتم تقديمها من خلال الوزارة خلال اجتماعات صانعي القرار بين البلدين.

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