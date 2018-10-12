ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
توك شو
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مخطط الإخوان لتفكيك وتحويل الدول العربية إلى دويلات وإمارات مختلفة، يتم حكمها برؤية ونهج الجماعة الإرهابية، الذي لا تريد للدولة المدنية أن تبقى على أرض الواقع.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أنه بعد الأحداث التي شهدها العالم العربي، حدثت فوضى خلاقة، أدت إلى الخراب الذي نعيشه حاليا.

وأكد بكري، أن الحالة التي تعيشها الأمة العربية في الوقت الراهن، حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، والتي تلعب الإخوان الدور الرئيسي فيها، خاصة وأنهم يريدون للدولة الوطنية أن تبقى ويهدفون إلى تحويل البلدان العربية إلى إمارات تحكم برؤيتهم ونهجهم، فهم لا يريدون للدولة المدنية أن تظل موجودة.

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الربيع العربي الذي تطرق الى الفوضى الخلاقة، المقصود منه أن الربيع العربي حمل شعارات رائعة مثل مكافحة الفساد والإصلاح والقضاء على الفقر وغيرها من الشعارات، وكل هذا أدى في النهاية إلى ظهور من امتطى هذه الثورات الشعبية، وتسبب في خراب تلك الدول، فكلام الرئيس بعدم وجود مصالحة مع عناصر الإخوان؛ رد على من يقول إن مصر قد تمهد للمصالحة معهم، وهذا كلام غير صحيح والشعب المصري لن يسمح بوصولهم مجددا إلى السلطة.

ترشيحاتنا

خطيب مكة: إذا كثرت الفتن فالزموا الصمت.. فيديو

فيسبوك: اختراق البيانات الشخصية لـ 29 مليون مستخدم

الدنيا بخير.. مدير مدرسة بالقليوبية يتنازل عن مكتبه لـ طالب من ذوي الإعاقة..صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

ملعقة واحدة من زيت الصبار على الريق لن تصدق ما ستفعله بك

القس الأمريكي أندرو برونسون يغادر تركيا عائدا إلى بلاده بعد إطلاق سراحه

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

اختراق المجال الجوي لقاعدة عسكرية إسرائيلية

برلماني: حظر الطيور الحية بالقاهرة والجيزة لا يشمل الأرانب والحمام والبط

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفلة رحمة ضحية الاغتصاب

ترودو يواصل تصريحاته ضد السعودية.. والمملكة ترد عمليا

بكري يكشف تفاصيل جديدة حول خاشقجي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

فيديو

بكري: تركيا اعتقلت جمال خاشقجي على خلفية علاقته بـ فتح الله كولن
مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية
شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات
رئيس جامعة القاهرة: نتعامل بحسم مع من يخرج عن النظام العام بالحرم
الخشت: نجاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير العقل المصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟