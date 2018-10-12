مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مخطط الإخوان لتفكيك وتحويل الدول العربية إلى دويلات وإمارات مختلفة، يتم حكمها برؤية ونهج الجماعة الإرهابية، الذي لا تريد للدولة المدنية أن تبقى على أرض الواقع.



وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أنه بعد الأحداث التي شهدها العالم العربي، حدثت فوضى خلاقة، أدت إلى الخراب الذي نعيشه حاليا.



وأكد بكري، أن الحالة التي تعيشها الأمة العربية في الوقت الراهن، حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، والتي تلعب الإخوان الدور الرئيسي فيها، خاصة وأنهم يريدون للدولة الوطنية أن تبقى ويهدفون إلى تحويل البلدان العربية إلى إمارات تحكم برؤيتهم ونهجهم، فهم لا يريدون للدولة المدنية أن تظل موجودة.



ونوه الإعلامي مصطفى بكري، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الربيع العربي الذي تطرق الى الفوضى الخلاقة، المقصود منه أن الربيع العربي حمل شعارات رائعة مثل مكافحة الفساد والإصلاح والقضاء على الفقر وغيرها من الشعارات، وكل هذا أدى في النهاية إلى ظهور من امتطى هذه الثورات الشعبية، وتسبب في خراب تلك الدول، فكلام الرئيس بعدم وجود مصالحة مع عناصر الإخوان؛ رد على من يقول إن مصر قد تمهد للمصالحة معهم، وهذا كلام غير صحيح والشعب المصري لن يسمح بوصولهم مجددا إلى السلطة.