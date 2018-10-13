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أخبار العالم

سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حماية التعددية والتجارة الحرة بقمة أسيم المقبلة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ،أعضاء قمة آسيا - أوروبا (أسيم)، المقررة هذا الأسبوع في بروكسل، إلى إرسال رسالة واضحة بدعم التعددية والحفاظ على القواعد الدولية والتجارة الحرة في القمة المرتقبة.

وقال مينغ،في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم "السبت":"إنه بفضل الجهود المشتركة للبلدان الآسيوية والأوروبية منذ تأسيس (أسيم) قبل 22 عاما، صارت أوروآسيا تحتضن الآن آفاقا واسعة للتنمية وفرصا كبيرة للتعاون".

وأضاف:"أنه منذ اليوم الأول لـ(أسيم)، تعد الصين دوما عضوا نشطا ومتعاونا فيه يلتزم ببناء التوافق.. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الصين داعية قوية للتعاون في مجال الربط في أوروآسيا وساهمت بأفكار لتحقيق هذه الغاية".. وتابع أنه خلال القمة المرتقبة، تقف الصين على استعداد لتوحيد جهودها مع الأعضاء الآخرين لحماية التعددية وإقامة شراكات أقوى وتعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا بروح مفتوحة لصالح الجميع.

وأشار تشانغ مينغ إلى أن التمسك بالتعددية أو ترك الأحادية تمضي في طريقها صارت مسألة حاسمة لابد من الإجابة عليها، والصين من جانبها ملتزمة بثبات بتمسكها بالتعددية، معربا عن سعادته لملاحظة أن العديد من قادة أوروبا متمسكين أيضا بنفس الالتزام.

ولفت إلى أنه نظرا للارتباط الاقتصادي الكبير بين الصين والاتحاد الأوروبي، فإن الصين تأمل في بذل جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى لتعزيز نظام التجارة الحرة متعدد الأطراف ومعالجة تأثير الأحادية والحمائية وإنقاذ الاقتصاد العالمي من ضرر شديد.

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