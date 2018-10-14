ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فوائد تجميلية لزيت بذور العنب.. أبرزها تأخير ظهور التجاعيد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
قد لا تعرف الكثير عن زيت بذور العنب، وذلك على الرغم من الفوائد العديدة التي يحملها في طياته، حيث انه يحمل فوائد جمالية، للبشرة والشعر، وايضا فوائد طبيعة غير متوقعة ، وفي هذا التقرير سوف ننقل لكم فوائد زيت بذور العنب الجمالية للبشرة والشعر، وفقا لما تناوله موقع "ويب طب".

وقد تجد في زيت بذور العنب مكونات اساسية وثانوية تعمل على ترطيب البشرة والشعر، وبالأخص منطقة الشفاه، وأبرزها:

1- تأخير ظهور التجاعيد والحد من علاماتها.
2- يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، والأكزيما، والتهابات الجلد.
3- يساهم في تغذية وترطيب البشرة.
4- حماية البشرة من أشعة الشمس.
5- التخفيف من علامات تمدد الجلد.
6- تساهم في تخفيف آثار البقع والتصبغات على الجلد.

ولا تقتصر فوائد زيت بذور العنب على البشرة، بل انها تمتد ايضا للشعر، ومن أبرزها:

1- تحفيز إنبات الشعر إذا ما تم تدليك فروة الرأس بانتظام.
2- يمكن استخدامه كحمام زيت ليضيف نعومة على الشعر.

ترشيحاتنا

منتخب مصر .. طبيعة إصابة محمد صلاح وسبب خروجه فى مباراة سوازيلاند

على خطى تركيا.. قطر تهاجم السعودية وتحذرها من الابتزاز

توفيق عكاشة: سيدة تشتري توك توك في جهاز ابنتها.. فيديو

جروس والخمرة.. هل استحقت صورة مدرب الزمالك كل هذه الضجة ؟

هاني رمزي يوجه رسالة لـ تريزيجية بعد مباراة سوازيلاند.. فيديو

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

أبطأ لاعب في البريمييرليج.. رمضان صبحي الواعد الذي تاه في أرض الإنجليز

المتحدث العسكري: العملية الشاملة في سيناء تحقق أعلى درجات النجاح.. فيديو

القس الأمريكي المفرج عنه في تركيا يصلي من أجل ترامب .. فيديو

حارس الأهلى لـ شقيقة نجم الزمالك فى عيد ميلادها.. كل سنة وانتي طيبة ياروحي..صور

سامح شكري يكشف عن طريق وحيد لحل أزمة قطر مع الرباعى العربى

اكتشف سرقة بياناتك من فيسبوك.. بهذه الخطوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

مدحت عبد الهادي: الانتماء أصبح عملة نادرة.. فيديو
هاني رمزي يوجه رسالة لـ تريزيجية بعد مباراة سوازيلاند.. فيديو
الانتاج الحربي: حققنا استفادة مالية بسبب عمر السعيد ..فيديو
مدرب المنتخب: نتابع تونس بشكل جيد.. وهدفنا صدارة المجموعة.. فيديو
الإنتاج الحربي يوجه صدمة قوية لـ الزمالك بسبب عامر عامر ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟