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أخبار العالم

أردوغان يوجه رسالة لـ ترامب بعد إفراج تركيا عن القس الأمريكي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:06 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم السبت، بعد إفراج محكمة تركية عن القس الأمريكي آندرو برانسون إن القضاء في بلاده اتخذ هذا القرار بشكل مستقل.

وكتب اردوغان على حسابه على تويتر قائلا "عزيزي السيد الرئيس.. كما أوضحت دائما.. القضاء التركي توصل لقراره بشكل مستقل".

وتابع أتمنى أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا تعاونهما كحليفين وتحاربان معا الجماعات الإرهابية".

من جانبه شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي أردوغان على تعاونه في قضية القس الأمريكي.

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