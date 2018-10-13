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رياضة

ضربة موجعة لمنتخب أيرلندا الشمالية قبل مواجهة البوسنة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:30 م
ويل جريج
ويل جريج
حسن العمدة
خرج ويل جريج، نجم ويجان الإنجليزي، من قائمة أيرلندا الشمالية، لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك، الإثنين المقبل، في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض جريج، لإصابة في أربطة الساق، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها منتخب أيرلندا الشمالية أمام النمسا، بهدف دون رد، أمس الجمعة.

وشارك جريج في المباراة أمام النمسا في آخر 10 دقائق، وكان بمقدوره تسجيل هدف التعادل لبلاده، ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتواصلت معاناة منتخب أيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الثالث للبطولة، بلا رصيد من النقاط.

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