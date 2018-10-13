مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور

تعرضت طفلة للضرب المبرح وتركت لتتوفى في خزانة ملابس بعدما تم ربطها بالأحزمة من قبل حبيب أمها مدمن الهيروين.



توفيت ليليانا رايت البالغة من العمر 4 سنوات، متأثرة بجراح في رأسها وبطنها اثر هجوم عليها في منزلها في جراند براري ، بولاية تكساس ، في مارس 2016.



ووضعت والدة الطفلة مع شريكها القاتل داخل قفص المحكمة بتهمة الاعتداء على رضيعة بواسطة عمود صيد معدني قبل شنقها بالحزام داخل خزانة الملابس.



وتواجه والدتها ، جيري كويزادا ، السجن 50 عامًا خلف القضبان بسبب دورها المزعوم في وفاة ابنتها.



وشهدت الأم بأن حبيبها القاتل شن هجومه على الرضيعة ليليانا لأنها رفضت تناول وجبة العشاء وتركته لأنها كانت بحاجة إلى الراحة.



وزعمت أم الفتاة أن يدي طفلتها كانتا مقيدتين خلف ظهرها بسلك كهربائي وأنه تم ربط شيء حول خصرها عندما كانت معلقة في خزانة مظلمة حيث ماتت لاحقًا.

