ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
أحمد شريف
تعرضت طفلة للضرب المبرح وتركت لتتوفى في خزانة ملابس بعدما تم ربطها بالأحزمة من قبل حبيب أمها مدمن الهيروين.

توفيت ليليانا رايت البالغة من العمر 4 سنوات، متأثرة بجراح في رأسها وبطنها اثر هجوم عليها في منزلها في جراند براري ، بولاية تكساس ، في مارس 2016.

ووضعت والدة الطفلة مع شريكها القاتل داخل قفص المحكمة بتهمة الاعتداء على رضيعة بواسطة عمود صيد معدني قبل شنقها بالحزام داخل خزانة الملابس.

وتواجه والدتها ، جيري كويزادا ، السجن 50 عامًا خلف القضبان بسبب دورها المزعوم في وفاة ابنتها.

وشهدت الأم بأن حبيبها القاتل شن هجومه على الرضيعة ليليانا لأنها رفضت تناول وجبة العشاء وتركته لأنها كانت بحاجة إلى الراحة.

وزعمت أم الفتاة أن يدي طفلتها كانتا مقيدتين خلف ظهرها بسلك كهربائي وأنه تم ربط شيء حول خصرها عندما كانت معلقة في خزانة مظلمة حيث ماتت لاحقًا.
مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور
مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور
مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور
مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور

ترشيحاتنا

احتجاز مسئولين إثيوبيين حرضوا على اقتحام القصر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء

تعرف على قائمة الزمالك فى بطولة أفريقيا

ترامب يفجر مفاجأة عن وقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي

شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية.. فيديو

جروس والخمرة.. هل استحقت صورة مدرب الزمالك كل هذه الضجة ؟

مفاجأة.. الجزيرة تبرئ السعودية وتدين تركيا في اختفاء خاشقجي.. فيديو

المغرب تحقق فوزًا في الوقت القاتل على جزر القمر بمشاركة أزارو..فيديو

شاهد .. أم تضحي بجسدها لحماية رضيعتها من العاصفة الثلجية

على خطى تركيا.. قطر تهاجم السعودية وتحذرها من الابتزاز

توفيق عكاشة لـ زوجته: يا خرابي يا حياة كانت شورة طين

درة تكشف لـ صدى البلد حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم.. فيديو وصور

برشلونة يرفع الشروط الجزائية لـ لاعبيه لمنع تكرار صدمة نيمار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

موسى: حديث السيسي عن حرب أكتوبر الأقوى ومحدش يفكر يهوب ناحية مصر.. فيديو
الفيروسات الكبدية: مصر أول دولة في العالم مرشحة للقضاء على فيروس سي
صناع الأب الروحى يهدون إحدى حلقاته لروح غنوة شقيقة أنغام
عكاشة يتعرض لموقف محرج وفريق الإعداد يتدخل لمساعدته
تونس تفوز على النيجر وتقتنص صدارة المجموعة من مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟