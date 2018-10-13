وزير الري الجزائري يصل القاهرة لحضور فاعليات أسبوع المياه

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، حسين نسيب وزير الري الجزائري، في زيارة للقاهرة لحضور فعاليات "أسبوع القاهرة الأول للمياه" الذى ينعقد تحت شعار" المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة "، وذلك بمشاركة أكثر من 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والقومية، فضلا عن العديد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلى المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية.



قالت مصادر بمطار القاهرة، انه تم انهاء اجراءات وصول وزير الري الجزائري على متن الطائرة المصرية القادمة من الجزائر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.



تتولى وزارة الموارد المائية والرى تنظيم فعاليات "أسبوع القاهرة الأول للمياه" الذى ينعقد تحت شعار" المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الأحد - فعاليات الحدث"، وذلك بمشاركة أكثر من 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والقومية، فضلا عن العديد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلى المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية، حيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى تنظيم هذا الحدث العالمى والعرس الدولى خلال فاعليات الأسبوع.



يأتى ذلك بالتنسيق مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومجلس المياه العالمي ومنظمة التعاون الإسلامى، فضلا عن مشاركة الإتحاد الأوروبى واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العربي للمياه ولفيف من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية على المستوى الدولي والإقليمى والقومى.

