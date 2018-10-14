قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين مس المصحف وقراءة القرآن من غير مصحف، وذلك لغير المتوضئ.



وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء للقراءة من المصحف؟»: "الأصل أن يقرأ الإنسان القرآن على طهارة، لكن إذا كان هذا فيه مشقة عليه فليقرأ القرآن على كل حال ولا يجعل عدم الطهارة مانعا له من القراءة".



وأشار الى أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز "لا يمسه إلا المطهرون"، وهنا اشترط بعض الفقهاء الوضوء للمس المصحف، وبعضهم قال بجواز قراءة القرآن من غير وضوء بغير مس المصحف.

