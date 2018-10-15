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ديني

حكم صلاة من لمس زوجته وهو متوضئ .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة بدون شهوة لا ينقض الوضوء على الراجح من الفتوى.

وأضاف عثمان، فى رده على أسئلة المتابعين، أنه ورد عن النبي أنه خرج للصلاة وقبل السيدة عائشة قبل الخروج من البيت ولم يتوضأ.

وأجاب على سؤال عن حكم صلاة المرأة بدون جورب قائلا: إن بعض العلماء عدوا قدم المرأة عورة فلذلك يفضل أن تصلى وترتدي شيئا يغطي قدميها أو ترتدي جوربا خروجا من الخلاف.

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