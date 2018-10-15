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برلمان

برلماني: النقد الدولي يؤكد نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:48 م
النائب احمد ابراهيم
النائب احمد ابراهيم الضوى
فريدة محمد
أشاد النائب أحمد إبراهيم الضوى عضو مجلس النواب بتصريحات جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى التى أكد فيها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أطلقته الحكومة المصرية فى نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم، وأدى لتحسن ملحوظ فى مؤشرات النمو التى فاقت الـ5% وساهم فى خفض معدلات البطالة، وكذلك وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال.

واعتبر "الضوى" فى بيان له، أن هذه التصريحات من " أزعور " تمثل شهادة نجاح لسياسات الإصلاحات الاقتصادي التى تنتهجها الدولة.

أكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدى للعاملين بالقطاع العام، حيث أن المحور الأساسى فى برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي، وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا.

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