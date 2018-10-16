برشلونة يزاحم مانشستر يونايتد على ضم ألديرفيريلد نجم توتنهام

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي برشلونة الإسباني سينافس مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل؛ للحصول على خدمات البلجيكي توبي ألديرفيريلد نجم توتنهام.



وينتهي عقد توبي ألديرفيريلد مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، وبإمكانه المغادرة مجانًا في الصيف المقبل، ما يمهد لرحيله عن السبيرز، في الميركاتو الشتوي القادم، بمقابل مادي ضعيف.



ويسعى برشلونة، إلى تدعيم دفاع الفريق، بعد إصابة الثنائي توماس فيرمايلين وصامويل أومتيتي، وتراجع مستوى جيرارد بيكيه.

وحاول مانشستر يونايتد ضم المدافع البلجيكي الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، لكنه سيحاول الحصول على خدماته، في يناير المقبل.



وكان مستقبل ألديرفيريلد موضع شك، حيث غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة، لكنه تعافى وبات عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة توتنهام، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده، يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.



