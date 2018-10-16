منافذ لبيع اللحوم بتخفيضات تصل لـ 20% فى بني سويف

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأنه يجري التوسع في إقامة منافذ البيع الثابتة والمتحركة للبيع بأسعار الجملة أوالتكلفة و وضع أسعار استرشادية لبعض السلع الأساسية للحد من أسعارها وتوفيرها بأسعار مناسبة .



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لبحث سبل التعاون بين المحافظة والجمعية لإقامة منافذ لبيع اللحوم البلدية والطازجة بأسعار مخفضة ، وذلك في طار توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجاته اليومية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة.



وخلال اللقاء تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لإقامة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% ، حيث تتولى المحافظة توفير أماكن مناسبة لإقامة المنفذ، على أن تقوم الجمعية بتجهيز الأماكن وفقا للاشتراطات الصحية.



ومن جانبه كلف المحافظ مسؤولي التموين والطب البيطري والصحة بالتنسيق مع الجمعية لسرعة تنفيذ المشروع ، مطالبا بدراسة التوسع في إقامتها لتصل المراكز والقرى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروع ، وأن يشمل باقي السلع الأساسية والتموينية.



ومن ناحيته أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن المحافظ المستشار هاني عبدالجابر استطاع خلال فترة وجيزة أن يحدث حالة من الحراك في الشارع السويفى وبعض الخطوات الإيجابية الملموسة، وذلك من خلال اهتمامه بالمواطنين في القري والمراكز بنفس القدر الذي يوليه لساكني المدن ، مشيدًا بخطة عمل المحافظة التي ترتكز على تحسين الخدمات العامة " تطبيقا لمؤشر تحسين جودة حياة المواطنين" والذى ترصده المؤسسات الإئتمانية لتقييم الاقتصاد الكلى في الدولة.

