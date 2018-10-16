الجزار: 250 مليون دولار حجم تصدير المنتجات اليدوية إلى الخارج

قال هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن صادرات مصر من المنتجات اليدوية بلغت 250 مليون دولار خلال العام الماضي ، معتبرا أن ذلك يمثل رقما ضئيلا مقارنة بالإمكانات المصرية.



وأضاف الجزار في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أن هناك 200 عارض بين شركة تصدير ، ومحلل للحرفيين ، وفنان مستقبل بمعرض " كرافيتي ايجيبت " قادرون على التواصل مع المستهلك .



وأشار الجزار إلى أن دعوة مستثمرين أجانب يعد الأسهل بدلا من سفر الحرفيين إلى الخارج.



ونوه الجزار إلى أن التسويق وكثرة المعارض هو السبب الرئيسي في اعاقة تصدير الخامات المصرية للخارج ، لكي ترتفع الصادرات عن العام الماضي.

