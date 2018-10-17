ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طالب لـ وزير التعليم العالي: ياريت تزور المعاهد زي الجامعات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أجاب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على سؤال أحد الطلاب: "سيادة الوزير ياريت تزور المعاهد الحكومية والخاصة زي ما بتزور الجامعات الحكومية والخاصة"، قائلا: "أنت عندك حق، وأنا بحاول أزور المعاهد خلال جولاتي بالمحافظات، ولكن مازلنا مقصرين بعض الشئ".

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» أنه تم تعيين مستشار للوزير لشؤون المعاهد، مشيرا إلى أنه زار حتى الآن حوالي 80 معهدا في فترة لا تزيد على 7 أشهر، مع كتابة تقارير موثقة بكل زيارة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم دراسة تقارير كل المعاهد، ويتم إرسال إنذارات للمعاهد، مشيرا إلى أنه سيعمل على زيارة المعاهد، على خطى زياراته للجامعات.

ترشيحاتنا

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

خالد الغندور: باسم مرسي ليس له مكان فى الزمالك

خبير أمني عن توقف يوتيوب عن العمل لمدة ساعة: الأسباب مجهولة.. فيديو

إحالة رجل أعمال استولى على 18 ألف فدان من أراضي الدولة في البحيرة للمحاكمة

إنقاذ لنش سياحي من الغرق فى الغردقة

صراع بين الأهلى والزمالك على ضم نجم المنتخب الجديد

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟