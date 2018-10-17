طالب لـ وزير التعليم العالي: ياريت تزور المعاهد زي الجامعات

أجاب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على سؤال أحد الطلاب: "سيادة الوزير ياريت تزور المعاهد الحكومية والخاصة زي ما بتزور الجامعات الحكومية والخاصة"، قائلا: "أنت عندك حق، وأنا بحاول أزور المعاهد خلال جولاتي بالمحافظات، ولكن مازلنا مقصرين بعض الشئ".



وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» أنه تم تعيين مستشار للوزير لشؤون المعاهد، مشيرا إلى أنه زار حتى الآن حوالي 80 معهدا في فترة لا تزيد على 7 أشهر، مع كتابة تقارير موثقة بكل زيارة.



وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم دراسة تقارير كل المعاهد، ويتم إرسال إنذارات للمعاهد، مشيرا إلى أنه سيعمل على زيارة المعاهد، على خطى زياراته للجامعات.