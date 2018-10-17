ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا بتسليمه أي تسجيلات صوتية أو مصورة لديها عن قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.



وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض وفق وكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة ربما تكون لديها فيما يتصل باختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد يوم من تحذيره من افتراض أن القادة السعوديين مدانون في القضية إلى أن تثبت براءتهم.

