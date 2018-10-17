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فن

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أصدرت شركة النيل للإنتاج الإذاعى، بيانا، أعلنت فيه عن مقاضاة المطربة شيرين عبد الوهاب؛ بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد، وحصولها على ملبغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، لكنها حصلت على الأموال ومنحت الألبوم لشركة إنتاج أخرى، وخاطبتها بشكل ودى لردة هذه الأموال، إلا أنها لم تفعل ذلك على مدار الفترة الماضية.

وقالت الشركة فى بيانها : "تقدم المحامى ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعى والتى تمتلك "نجوم ريكوردز"، بدعوى قضائية حملت الرقم 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت أن التعاقد الذى تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، لكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" والذى تم طرحه فى عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين آخرين عام 2016/ 2017 وآخر عام 2017/ 2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين".

وأضافت الشركة : "على أثر ذلك تم مخاطبة المطربة بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم بباقى بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكتابات متعددة تفيد بأنها تريد حل النزاع وديًا، لكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها فى تنفيذ التزامتها؛ ارتأت الشركة- حفاظًا على أموالها- إنهاء التعاقد وديًا، وتم ذلك بتاريخ 4 يناير 2018، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثانى "محل العقد" وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع الفنانة المؤرخ في 13 مارس عام 2013، والذي بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف يخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتى وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير".

وقالت النيل : "عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة، وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 17-7-2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد ذلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 30-7-2018، بضرورة وتنفيذ واحترام بنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة".
النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور
النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور
النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور
النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور
النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

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