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رياضة

مخطط الأحمال الجديد بـ الإسماعيلى يتواجد في مران الفريق

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
نور عادل
شهد مران الإسماعيلى الرئيسى اليوم تواجد البرازيلى “كارلوس هينريكى” مخطط الأحمال الجديد بعد وصوله مساء أمس.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع مخطط الأحمال لويس كارلوس قبل أن يتعذر حضوره لتمسك ناديه الإماراتى باستمراره بجانب ارتفاع قيمة الشرط الجزائى فى عقده ، ليقوم “فييرا” المدير الفنى بترشيح “هنيريكى” بديلا له ، وذلك خلال فترة حصوله على الإجارة منذ عدة أيام.

ووصل كارلوس الإسماعيلية أمس لبدء مهام عمله مع الفريق الذى يستعد فى سرية تامة لملاقاة بيراميدز يوم الجمعة المقبل لحساب الأسبوع الــ11 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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