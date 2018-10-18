غدا .. الشرقية تستقبل وزير المالية والمدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

تستعد محافظ الشرقية غدا لاستقبال الدكتور "محمد معيط" وزير المالية و"نيفين جامع" المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وذلك للمشاركة في منتدي "ابني مشروعك"، وذلك بحضور الدكتور"ممدوح غراب" محافظ الشرقية والدكتور "خالد عبد الباري" رئيس جامعة الزقازيق والدكتور "وجيه أباظة" عضو مجلس النواب وذلك بقصر ثقافة منيا القمح.



الجدير بالذكر أنه يأتي هذا المنتدى في إطار توعية وحث الشباب بأهمية القروض التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.