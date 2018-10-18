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ثقافة

الموروث الشعبى الخاص بالمياه.. ورشة حكي بثقافة الأقصر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" ألقاها محمد أحمد إبراهيم المعلم الخبير بمعهد فتيات القرنة، حيث تناول أهمية المياه في حياة الإنسان وترشيدها الذي يعد واجبا دينيا وكيفية الحفاظ عليها وذلك بمركز شباب الطارف.

كما أقامت مكتبة الطفل بالرزيقات بحرى ورشة حكى بعنوان "الموروث الشعبى الخاص بالمياة" وذلك ضمن الأسبوع القاهرة الدولى للمياة.

على جانب آخر تشارك فرقة الأقصر للفنون الشعبية فى الاحتفالات التى تقيمها الهيئة ومحافظة أسوان بتعامد الشمس، حيث قدمت أولى عروضها الفنية بقصر ثقافة السباعية.

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