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تعليم

خالد عبد الغفار: 106 ملايين جنيه لتطوير العملية التعليمية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، توقيع اتفاقية بين وحدة إدارة تطوير المشروعات بالوزارة، وبين 25 جامعة حكومية؛ بهدف تطوير الفاعلية التعليمية ودعم الاعتماد الدولي، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الاختبارات الإلكترونية ونظم التقويم، مشيرا إلى أنه تم رصد قيمة إجمالية 106 ملايين جنيه للتطوير، وكذلك دعم وتمويل المشروعات الابتكارية للطلاب بالجامعات.

وأكد عبد الغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة الإسكندرية، على أهمية الأنشطة الطلابية لضرورتها في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب، مشيدًا بمسابقة رالي السيارات الكهربائية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أهمية هذه الأنشطة في إطلاق قدرات الطلاب وإظهار إبداعاتهم.

وأحيط المجلس الأعلى للجامعات، علما بالتقرير الذى قدمه عطا رئيس قطاع التعليم، حول أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2018 / 2019، حيث تم تنسيق 726647 طالبا من مختلف الشهادات وترشيحهم على الجامعات والمعاهد المختلفة وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

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