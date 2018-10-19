رويترز: الشرطة التركية تفتش غابة ومدينة قريبة للبحث عن جثمان خاشقجي

تجري الشرطة التركية عمليات تفتيش في غابة على مشارف إسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي.



وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أن المحققين جمعوا عينات كثيرة من تفتيش القنصلية مقر إقامة القنصل، وسوف يسعون لتحليل العينات بحثا عن آثار الحمض النووي لخاشقجي.



وكانت السعودية قد نفت مزاعم ينشرها مسئولون أتراك بأن خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

