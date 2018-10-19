اليوم.. فودة يعلن ميثاق سانت كاترين للسلام العالمى

يعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، ميثاق سانت كاترين للسلام العالمى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتشهد مدينة سانت كاترين اليوم انطلاق اليوم الثانى من فعاليات ملتقى الأديان السماوية تحت شعار "هنا نصلى معا للسلام العالمى" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والسفراء.





وأقيمت الاحتفالية أمس الخميس بوادى الراحة للعام الرابع على التوالى حيث تضمنت كلمة الافتتاح للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثم كلمة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ثم كلمة للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعقب انتهاء الاحتفالية صعد المشاركون جبل موسى واستمروا عليه حتى شروق الشمس صباح اليوم الجمعة.





ويلقى الدكتور محمد مختار جمعة خطبة اليوم بمسجد الوادى المقدس وعقب صلاة الجمعة سيتم توزيع طن من اللحوم على غير القادرين بمدينة سانت كاترين إهداء من وزارة الأوقاف وعقب الانتهاء من التوزيع يتم زيارة الدير واللقاء بمطران الدير وزيارة المكتبة وفسيفساء الدير.



