ملاكمة المنيا تشارك بـ6 لاعبين في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى

أعلن الجهاز الفني للملاكمة بنادي المنيا عن مشاركة 6 لاعبين في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، المقامة على ملعب المؤسسة العسكرية بالمنيا، خلال الفتره من 20-25 أكتوبر الجاري.
وقال الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني في تصريحات صحفية أن النادي سيشارك في البطولة بـ أربع رجال وفتاتين وهم:
أحمد عماد عيد (وزن 52 ك ) محمد عيد رمضان ( 63ك )، مينا مهني صدقي (69ك ) ، احمد خالد حسني (81ك) ،عزة اسامه ( 60ك ) ، رقيه ذكريا ( 50ك ) .
يقود الجهاز الفني لملاكمة المنيا الدكتور عبد الحميد محمد، والدكتور محمد هنداوي، المدرب العام أشرف معروف، تحت إشراف الدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة.
وقال الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني في تصريحات صحفية أن النادي سيشارك في البطولة بـ أربع رجال وفتاتين وهم:
أحمد عماد عيد (وزن 52 ك ) محمد عيد رمضان ( 63ك )، مينا مهني صدقي (69ك ) ، احمد خالد حسني (81ك) ،عزة اسامه ( 60ك ) ، رقيه ذكريا ( 50ك ) .
يقود الجهاز الفني لملاكمة المنيا الدكتور عبد الحميد محمد، والدكتور محمد هنداوي، المدرب العام أشرف معروف، تحت إشراف الدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة.