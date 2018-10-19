ملاكمة المنيا تشارك بـ6 لاعبين في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى

أعلن الجهاز الفني للملاكمة بنادي المنيا عن مشاركة 6 لاعبين في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، المقامة على ملعب المؤسسة العسكرية بالمنيا، خلال الفتره من 20-25 أكتوبر الجاري.



وقال الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني في تصريحات صحفية أن النادي سيشارك في البطولة بـ أربع رجال وفتاتين وهم:

أحمد عماد عيد (وزن 52 ك ) محمد عيد رمضان ( 63ك )، مينا مهني صدقي (69ك ) ، احمد خالد حسني (81ك) ،عزة اسامه ( 60ك ) ، رقيه ذكريا ( 50ك ) .



يقود الجهاز الفني لملاكمة المنيا الدكتور عبد الحميد محمد، والدكتور محمد هنداوي، المدرب العام أشرف معروف، تحت إشراف الدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة.