صحيفة بريطانية تكشف عن علاقة جمال خاشقجي بالأميرة ديانا وترامب

ربطت صحيفة "اكسبرس" البريطانية بين اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي والأميرة ديانا، كما كشفت الصحيفة عن علاقة سابقة لعائلة خاشقجي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت الصحيفة أن دودي الفايد عشيق الأميرة ديانا هو ابن عمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، موضحة أن سميرة خاشقحي والدة دودي هي شقيقة عدنان خاشقجي والد جمال، والتي تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد الفايد.



وأشارت إلى أن دودي المولود في الاسكندرية هو نجل رجل الأعمال المصري محمد الفايد من زوجته سميرة خاشقجي، وفي 1997، توفي دودي مع الأميرة ديانا في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس.



وأوضحت أن جمال خاشقجي كان له علاقة "استثنائية" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اشترى ترامب في 1987 يختا فاخرا من عدنان خاشقجي والد جمال بمبلغ 22.8 مليون جنيه استرليني، بحسب الصحيفة البريطانية.



يذكر أن جمال ينتمي إلى عائلة سعودية مرموقة لها أصول تركية، وكان جده محمد خاشقجي الطبيب الشخصي للملك الراحل عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدنان خاشقجي تاجر الأسلحة هو عم جمال وليس والده، إذ أن اسمه الكامل المنتشر هو جمال أحمد حمزة خاشقجي.