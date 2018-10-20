محمد صبحي: بدأت كتابة خيبتنا بعد غزو العراق.. وثورة يناير وراء التأجيل

كشف الفنان محمد صبحي، عن كواليس البدء في كتابة مسرحية "خيبتنا" عام 2004 بعد غزو أمريكا للعراق.



وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برامج "مساء دي إم سي" الذي يبث على شاشة "دي إم سي"، كنت أتمنى أن تعرض المسرحية في مارس 2011 ولكن أحداث 25يناير وراء تأجيل عرضها.



وتابع أن مسرحية "خيبتنا" تستعرض كيف كان أعداؤنا يتآمرون علينا، "لما تهد وطنك بإيدك، وللأسف هي دي اللي كانت المفاجأة في ثورات الربيع العربي".



واستطرد قائلا: "أعداؤك كانوا بيحترموك ويتآمرون عليك تحت الترابيزة، دلوقتي تآمروا علينا وبيقولولنا في وشنا".