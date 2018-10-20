العرب يدعمون مملكة العدل السعودية

بعد تصريح النائب العام السعودي بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله -.



وجاء بعدها أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه



دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر وعدد من الدول العربية، مجموعة من الهاشتاجات تساند بيها السعودية بعد ازمتها الاخيرة بعنوان#اوامر_ملكية #جمال_خاشقجى_فى_ذمه_الله

مملكه_العدل_السعودية# ، #جمال_خاشقجى



وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.